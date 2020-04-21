السماح للبنوك بصرف الدولار بالليرة وفقا لسعر السوق في لبنان

ذكر مصرف لبنان المركزي في تعميم اليوم الثلاثاء أن البنوك في لبنان يمكنها أن تصرف للمودعين من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية “وفقا لسعر السوق”

وقال إنه يحق للمودعين الذين يرغبون في ذلك الحصول على دولارتهم بالعملة المحلية في “الحدود المعتمدة لدي المصرف المعني”

وربط المصرف المركزي الليرة اللبنانية بالعملة الخضراء منذ 1997 وفق سعر صرف رسمي هو 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، انخفضت كمية الدولار المتداولة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية من اللبنانيين في الاغتراب.

وتسبب تناقص الثقة في استقرار الليرة اللبنانية في 2019 والمخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي إلى سحب المودعين الأموال من حساباتهم بالدولار، ما فاقم ندرة الدولار وأدى إلى وصول سعر الصرف غير الرسمي للدولار إلى أكثر من 2600 ليرة لبنانية بنهاية فبراير/شباط الفائت

لكن، مع تصاعد الأزمة وصل سعر الصرف خارج البنوك إلى 3 آلاف ليرة لكل دولار، وهو سعر تتوقع الحكومة وصول سعر الصرف الرسمي إليه وفقا للخطة الإصلاحية التي جرى الإعلان عن مسودتها الشهر الجاري