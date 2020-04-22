‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 12.7 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاربعاء، على انخفاض مؤشر السوق العام 12.7 نقطة ليبلغ مستوى 4694.6 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.26 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 2.4 مليون سهم عبر 176 صفقة نقدية بقيمة بلغت 1.5 مليون دينار.‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.3 نقطة ليبلغ مستوى 4022.4 نقطة بنسبة صعود 0.08 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 404.4 ألف سهم تمت عبر 33 صفقة نقدية بقيمة 57.7 ألف دينار.‬



‫كما انخفض مؤشر السوق الاول 6.8 نقطة ليبلغ مستوى 5048.5 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.14 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2.6 مليون سهم تمت عبر 185 صفقة بقيمة 1.2 مليون دينار.‬



‫وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 2.2 نقطة ليبلغ مستوى 3968.7 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.06 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 724.2 ألف سهم تمت عبر 33 صفقة نقدية بقيمة 60.4 ألف دينار.‬