‫النفط الكويتي ينخفض 2.27 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27ر2 دولار ليبلغ 72ر14 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 99ر16 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو 24ر6 دولار أو 24 بالمئة لتسجل عند التسوية 33ر19 دولار للبرميل كما تراجع خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط في العقود تسليم يونيو 86ر8 دولار أو 43 في المئة لتبلغ عند التسوية 57ر11 دولار للبرميل.‬