‫«البترول العالمية»: تزويد طائرات الإجلاء بالوقود‬

‫أفاد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، الشيخ نواف سعود الصباح، عن قيام الشركة بتزويد طائرات الإجلاء بالوقود استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتضافر الجهود لمواجهة فيروس كورونا.‬



‫وأوضح الصباح أن فرع الشركة الخاص بتزويد وقود الطائرات «Q8Aviation»، زود جميع طائرات الخطوط الجوية الكويتية بالوقود في مطار هيثرو الدولي، إسناداً لخطة الحكومة لإجلاء جميع المواطنين من جميع دول العالم عبر ما يزيد على 100 رحلة.‬



‫واعرب عن فخر الشركة بتأدية دورها الوطني في مساندة كل الجهات الحكومية، سواء كانت في الكويت أو خارجها، بناء على التوجيهات السامية بمساندة إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، في شتى أعمالها وفي كل مواقعها الدولية.‬



‫ولفت إلى دعم الشركة أخيراً جهود سفارات الكويت من خلال تلبية احتياجات المواطنين العالقين في الخارج، إذ قام فرعها الخاص بعمليات شمال غرب أوروبا، بشراء وتوزيع كمية من المعقمات اليدوية والكمامات الوقائية لتوفيرها وتوزيعها للمواطنين عبر سفارتي الكويت في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لاهاي الهولندية. وأوضح الصباح أن هذه المبادرة ستستمر متى ما توفرت المواد الوقائية، كونها تجسد اهتمام الشركة بتأدية دورها الوطني في مساندة كل الجهات الحكومية سواء كانت في الكويت أو خارجها.‬