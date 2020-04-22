‫بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.7 نقطة‬

‫أغلقت بورصة الكويت اليوم الاربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4717 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 7ر138 مليون سهم تمت عبر 6417 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر27 مليون دينار «نحو 8ر94 مليون دولار».‬

‫وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4017 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر78 مليون سهم تمت عبر 2055 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار «نحو 16ر8 مليون دولار».‬

‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5074 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 3ر60 مليون سهم تمت عبر 4362 صفقة بقيمة 4ر25 مليون دينار «نحو 3ر86 مليون دولار».‬

‫في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 9ر3 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3964 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 5ر72 مليون سهم تمت عبر 1818 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار «نحو 4ر7 مليون دولار».‬

‫وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مراكز وبتروجلف والجزيرة وآن» وكانت شركات «بتروجلف وبيتك واهلي متحد ووطني» الأكثر تداولا في حين كانت شركات «التخصيص وبرقان وبورتلاند واموال» الأكثر انخفاضا.‬