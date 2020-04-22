‫«هيئة الأسواق» تمدد تعطيل أعمالها‬

‫أعلنت هيئة أسواق المال اليوم تمديد تعطيل أعمالها عدا الإدارات الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة طيلة أيام فترة الراحة، مع اعتبار أيام عيد الفطر عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 31 مايو المقبل.‬



‫وأفادت الهيئة إن القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الماضي، بتمديد تعطيل العمل في جميع الجهات الحكومية احترازياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذكرت إن خدمات الهيئة الإلكترونية متاحة للمخاطبين بالقانون رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاته، مشيرة إلى إمكانية التواصل معها في شأن المواضيع ذات العلاقة بالافصاحات عبر البريد الالكتروني «⁦‪[email protected]‬⁩»، وأوضحت أن تقديم طلب الحصول على موافقتها لشراء أو بيع الشركة لأسهمها «أسهم الخزينة» يكون عبر البريد الالكتروني «⁦‪[email protected]‬⁩».‬