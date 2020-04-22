وزير المالية السعودي: ندرس عودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن حكومة المملكة تجري دراسات مكثفة من أجل البت في عودة الحركة الاقتصادية مجددًا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددًا: “في حال سمحت الظروف الصحية”.



وصرح الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة السعودية نجحت خلال العام المنقضي في ضبط المالية العامة وتحقيق كافة المستهدفات الموضوعة سلفًا، مؤكدًا على نجاحها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة.



وأكد على أن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم نشاهدها في سنوات سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات.



وأرجع وزير المالية السعودي، الفضل فيما حققته حكومة المملكة ماليًا واقتصايًا، بالإضافة إلى إجراءات دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، إلى توجيهات ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان.