‫بورصة الكويت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4.4 نقطة‬

‫افتتحت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 4724.2 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.15 في المئة، وذلك في تمام الساعة 9:5 صباحا.‬



‫وتم تداول كمية اسهم بلغت 12.11 مليون سهم تمت عبر 142 صفقة نقدية بقيمة بلغت 702.6 ألف دينار.‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.8 نقطة ليبلغ مستوى 4019.1 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.05 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 10.6 مليون سهم تمت عبر 76 صفقة نقدية بقيمة 271.8 ألف دينار.‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الاول 9.7 نقطة ليبلغ مستوى 5084.1 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.17 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 2.3 مليون سهم تمت عبر 98 صفقة بقيمة 746.3 ألف دينار. ‬



‫في غضون ذلك، ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 2.6 نقطة ليبلغ مستوى 3967.4 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.07 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 10.3 مليون سهم تمت عبر 69 صفقة نقدية بقيمة 267.9 ألف دينار.‬