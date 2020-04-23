‫وزير الصحة: شفاء 55 حالة جديدة من «كورونا» في الكويت‬

‫أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.‬



‫وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.‬