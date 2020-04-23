سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.86 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86ر2 دولار ليبلغ 86ر11 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 72ر14 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا أنهت عقود برنت جلسة التداول امس مرتفعة 04ر1 دولار أو 4ر5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 37ر20 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 21ر2 دولار أو 1ر19 بالمئة لتسجل عند التسوية 78ر13 دولار للبرميل.