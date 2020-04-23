بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 32.5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر32 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4685 نقطة بنسبة هبوط بلغت 69ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر211 مليون سهم عبر 7572 صفقة نقدية بقيمة 3ر30 مليون دينار كويتي «نحو 02ر103 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر1 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4018 نقطة بنسبة ارتفاع 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر131 مليون سهم وذلك عبر 2892 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار «نحو 58ر12 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر49 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5025 نقطة بنسبة هبوط بلغت 97ر0 في المئة من خلال كمية أسهم 3ر79 مليون سهم تمت عبر 4680 صفقة بقيمة 5ر26 مليون دينار «نحو 1ر90 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 07ر8 نقطة ليبلغ مستوى 8ر3972 نقطة بنسبة صعود 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم قدرت ب2ر119 مليون سهم عبر 2622 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار «نحو 22ر11 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المنار» و«التخصيص» و«ورقية» و«أعيان» أما شركات «اهلي متحد» و«بتروجلف» و«الأولى» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «مراكز» و«ايفا» و«اكتتاب» «ايفا فنادق» الأكثر انخفاضا.