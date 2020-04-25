‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 54 سنتاً‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتاً ليبلغ 11ر14 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 65ر14 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لبرنت امس على ارتفاع 11 سنتا بما يعادل 5ر0 بالمئة عند 44ر21 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 7ر2 بالمئة لتجري تسويته عند 94ر16 دولار للبرميل.‬