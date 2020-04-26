بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 37.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت أولى جلسات شهر رمضان اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر37 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4723 نقطة بنسبة صعود بلغت 81ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر91 مليون سهم تمت عبر 4638 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر24 مليون دينار كويتي «نحو 6ر82 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر14 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4032 نقطة بنسبة صعود بلغت 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم تمت عبر 1194 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 08ر4 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر49 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5074 نقطة بنسبة صعود بلغت 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر50 مليون سهم تمت عبر 3444 صفقة بقيمة 01ر23 مليون دينار «نحو 2ر78 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5ر21 نقطة ليبلغ مستوى 4ر3994 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر36 مليون سهم تمت عبر 1023 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار «نحو 08ر4 مليون دولار».



وشهدت الجلسة إعلانا من شركة «بورصة الكويت» يفيد أن غدا الاثنين هو تاريخ انسحاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية «صيرفة» من البورصة.



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «ارجان» و«فيوتشركيد» و«ايفا فنادق» و«مبرد» أما شركات «بيتك» و«بتروجلف» و«الدولي» و«اهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «الخليجي» و«آسيا» و«معادن» و«يونيكاب» الأكثر انخفاضا.