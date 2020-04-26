82 % من سيولة البورصة ذهبت لـ 10 أسهم قيادية

«بيتك» استحوذ على 23% من السيولة بـ 642 مليون دينار.. و«الوطني» 19% بـ 535 مليوناً

شريف حمدي

في ظل تركز السيولة للبورصة الكويتية منذ بداية العام على الأسهم القيادية، استحوذت اسهم 10 بنوك وشركات على 82% من اجمالي السيولة التي تم ضخها في البورصة منذ بداية العام الحالي.

وتقدر قيمة السيولة المتدفقة للبورصة منذ بداية 2020 بنحو 2.8 مليار دينار، حيث حظيت هذه الأسهم العشرة بسيولة 2.3 مليار دينار، علما أن إجمالي سيولة البورصazaة حقق زيادة بنسبة 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما يقدر اجمالي السيولة منذ بداية العام حتى نهاية مارس الماضي بنحو 2.4 مليار دينار.

وبدا جليا أن هذه الأسهم كلها مدرجة بالسوق الأول محط اهتمام كل الشرائح التي تتعامل بالسوق، وهي من الأسهم التي كان مقررا ادراجها فعليا ضمن مؤشر MSCI خلال مايو المقبل، قبل ان يتم ارجاء الادراج بسبب تفشي فيروس كورونا. وفي هذا السياق، رصدت «الأنباء» أكثر الأسهم التي استحوذت على السيولة منذ بداية العام، وهي كالتالي:

٭ حظي سهم «بيتك» بأعلى سيولة منذ بداية العام بقيمة تقدر بـ 642 مليون دينار تمثل نحو 23% من الإجمالي.

٭ حل سهم «الوطني» ثانيا من خلال سيولة بنحو 535 مليون دينار تمثل 19% من القيمة الإجمالية.

٭ جاء سهم «اهلي متحد ـ البحرين» ثالثا بقيمة 337 مليون دينار تشكل 12% من الإجمالي.

٭ سهم «زين» جاء في المرتبة الرابعة من حيث الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بقيمة 216 مليون دينار تشكل 8%.

٭ خامسا حل سهم «اجيليتي» بقيمة 135 مليون دينار تشكل 5% من إجمالي القيمة.

٭ حل سهم الخليج سادسا، بسيولة تقدر بـ 121 مليون دينار بنسبة 4% من إجمالي السيولة.

٭ سهم KIB جاء في المرتبة السابعة بإجمالي سيولة 92 مليون دينار تشكل 3%.

٭ جاء سهم المباني ثامنا، بإجمالي 71 مليون دينار تشكل 2.9% من الإجمالي.

٭ حل سهم هيومن سوفت في المرتبة التاسعة من حيث الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بـ 65 مليون دينار تشكل 2.2% من الإجمالي.

٭ بالمرتبة العاشرة، جاء سهم الصناعات بسيولة 59 مليون دينار تشكل 1.9%.