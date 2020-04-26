بعد تخفيف قيود كورونا.. صعود قوي لبورصات الخليج

صعدت البورصات الخليجية في ختام جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بشكل شبه جماعي مع ارتفاع 6 أسواق وتراجع وحيد لسوق البحرين

يأتي الصعود، تزامنا مع تخفيف دول خليجية قيودها لمواجهة فيروس كورونا ، كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا نهاية الأسبوع الماضي

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/ حزيران المقبل، تداولات الأسبوع الماضي قرب 25 دولارا للبرميل، فيما الخام الأمريكي تسليم يونيو، فوق 17 دولارا للبرميل

وصعدت بورصة السعودية، بنسبة 3.54 بالمئة، مع صعود أسهم أرامكو وسابك 3 ومصرف الراجحي والبنك الأهلي 3 بالمئة لكل سهم

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.93 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.47 بالمئة

وارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 0.98 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.37 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.81 بالمئة

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.90 بالمئة، مع صعود مسقط للغازات بنحو 9 بالمئة والرؤية للتأمين وبنك صحار الدولي بأكثر من 5 بالمئة

وصعدت بورصة قطر 0.47 بالمئة، مع صعود فودافون قطر 9.3 بالمئة، وبنك قطر الوطني 0.3 بالمئة وقطر للوقود 0.75 بالمئة

على الجانب الآخر، تراجعت سوق البحرين، للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.42 بالمئة، مع تراجع أسهم البنك الأهلي المتحد 1.75 بالمئة وبنك البحرين والكويت 0.95 بالمئة