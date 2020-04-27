الخام الأميركي ينخفض بنسبة 9 في المئة بالأسواق الآسيوية‬

انخفض سعر برميل النفط الأميركي بنسبة 9 في المئة، اليوم الاثنين، في الأسواق الآسيوية، على خلفية المخاوف المتواصلة من امتلاء قدرات التخزين، في وقت يؤثر فيه وباء كوفيد-19 سلباً على الطلب رغم استعداد المنتجين على خفض الإنتاج دعماً للسوق.‬

‫وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للخام، بنسبة 9.3 في المئة، إلى 15.36 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية. ‬



‫وتراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 3.2 في المئة إلى 20.75 دولار. ‬



‫وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ‬



‫وخلال الأسبوع الفائت، انخفض الخام الأميركي إلى ما دون الصفر خلال جلستي تداول، قبل أن يقفز من جديد. ‬



‫وتتركز المخاوف الحالية على منشآت التخزين لا سيما في الولايات المتحدة، التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض. ‬



‫وأوضح كيم كوانغراي محلل المواد الأولية في «سامسونغ فيوتشرز» لوكالة بلومبرغ «يضغط القلق من ارتفاع المخزونات العالمية خصوصاً في الولايات المتحدة حيث يؤثر الوباء على استهلاك الوقود، على أسعار النفط». ‬



‫ووفق المحللين، فإن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، مع خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، فضلاً عن انخفاض معدل الوفيات في بعض الدول المتضررة بشدة من المرض، حالت دون تراجع أكبر للأسعار.‬