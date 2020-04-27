شركة Airbus تحذر العاملين بشأن الوظائف

أصدرت شركة صناعة الطائرات الأوروبية Airbus تقييما قاتما لتأثير أزمة فيروس كورونا، وطلبت من العاملين في الشركة وعددهم 135 ألفا التأهب لاحتمال خفض أكبر للوظائف وحذرت من أن بقاءها على المحك في غياب تحرك فوري.

وفي خطاب للعاملين، قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي للشركة إن Airbus “تنزف سيولة بسرعة غير مسبوقة” وإن الانخفاض الأخير لثلث معدلات التشغيل أو أكثر لا يعكس التصور الأسوأ وسيظل قيد المراجعة. ولم تعلق Airbus على الخطاب الداخلي.







وأُرسل الخطاب للعاملين يوم الجمعة قبل أيام من إعلان الشركة نتائج الربع الأول في ظل الجائحة التي أدت لكفاح شركات الطيران من أجل البقاء وتوقف تسليمات الطائرات فعليا منذ منتصف مارس آذار.







وبدأت Airbus تطبيق برامج منح إجازات تدعمه الحكومة وكانت البداية مع ثلاثة آلاف عامل في فرنسا إلا ان فوري يقول “الآن ربما نحتاج خطة لإجراءات أوسع نطاقا”. وتابع “بقاء Airbus محل شك إذا لم نتحرك الآن”.







وقالت مصادر لرويترز في الصناعة إن خطة إعادة هيكلة مماثلة لما حدث في عام 2007 حين خفضت الشركة عشرة آلاف وظيفة، قد تُطلق هذا الصيف ولكن فوري أشار إلى أن الشركة تبحث بالفعل “كل الخيارات” في حين تنتظر اتضاح حال الطلب.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن Airbus تجري أيضا مناقشات نشطة مع حكومات أوروبية بشأن استغلال آليات لمساعدة صناعات متضررة تشمل قروضا تضمنها الدولة.