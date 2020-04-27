بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 66.86 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 86ر66 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4790 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر132 مليون سهم تمت عبر 7412 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر36 مليون دينار «نحو 08ر123 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر40 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4073 نقطة بنسبة صعود بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم تمت عبر 1860 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار «نحو 5ر8 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر80 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5154 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر92 مليون سهم تمت عبر 5552 صفقة بقيمة 7ر33 مليون دينار «نحو 58ر114 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4018 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر34 مليون سهم تمت عبر 1582 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار «نحو 16ر8 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «عمار» و«قابضة م ك» و«الخليجي» و«جياد» أما شركات «اهلي متحد» و«بيتك» و«الدولي» و«الوطني» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «اعيان ع» و«يونيكاب» و«مدار» و«اجيال» الأكثر انخفاضا.