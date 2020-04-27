البنك الدولي: 196 مليون دولار مساعدات لـ64 دولة فقيرة لمواجهة كورونا

قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم إلى 64 من دول العالم الأكثر فقرا التي أعلنت عن حالات للإصابة بكوفيد-19، لمساعدتها في التصدي للمرض السريع الانتشار.

وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ للأوبئة، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتقديم تمويل سريع للدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض.

وقال البنك الدولي إن حزم التمويل ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة. وسيجري اعطاء أولوية للدول المصنفة على أنها هشة أو تعاني صراعات.

وأضاف أن الأموال ستساعد الدول في تمويل معدات طبية أساسية وحيوية لانقاذ الأرواح ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية وأيضا لدعم عمال الصحة في خطوط الأمامية للأزمة.

وستضاف هذه الأموال إلى تعهد البنك الدولي بتقديم 160 مليار دولار لمحاربة كوفيد-19.

وبرنامج التمويل الطارئ للأوبئة مصصم ليغطي ستة فيروسات تعتبر الأكثر ترجيحا للتسبب في جائحة