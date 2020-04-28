سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 48 سنتاً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا ليبلغ 63ر13 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 11ر14 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول امس منخفضة 16ر4 دولار أو 6ر24 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78ر12 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 45ر1 دولار أو 8ر6 بالمئة لتسجل عند التسوية 99ر19 دولار للبرميل.