«بلومبيرغ»: أميركا على حافة عجز خطير في «اللحوم»!

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية أن إغلاق المصانع الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية جعلها على حافة أزمة خطيرة، تتمثّل في نقص اللحوم، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتأثيره في المورّدين عبر الأميركيتين.

ووفق الوكالة، فإن ما يقرب من ثلث مخزون اللحوم اختفى في أميركا، كما أُغلق أول مصانع الدواجن الكبيرة يوم الجمعة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير من جانب خبراء من أن النقص محليا سيشكّل أزمة كبرى خلال أسابيع قليلة، لا سيما مع إغلاق مصانع كبرى في البرازيل، التي تعد المورّد الأول للدجاج ولحم البقر في العالم.

وأضافت الوكالة: إن هناك مصانع أخرى كانت تعتمد عليها الولايات المتحدة، في كندا وكولومبيا، مشيرة إلى أن التسارع المذهل في تعطل الإمدادات يثير الآن أسئلة حول النقص العالمي، خاصة أن الولايات المتحدة والبرازيل تمثلان نحو %65 من تجارة اللحوم العالمية.