بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 56.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر56 نقطة ليبلغ مستوى 01ر4847 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 13ر226 مليون سهم تمت عبر 7967 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر39 مليون دينار كويتي «نحو 28ر133 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر61 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4134 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر123 مليون سهم تمت عبر 2875 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار «نحو 1ر22 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 9ر54 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5209 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر102 مليون سهم تمت عبر 5092 صفقة بقيمة 6ر32 مليون دينار «نحو 84ر110 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 4ر60 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4079 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر116 مليون سهم تمت عبر 2508 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار «نحو 08ر21 مليون دولار».



وكانت شركات «نور» و«قابضة م ك» و«اعيان ع» و«مشاعر» الأكثر ارتفاعا أما شركات «المستثمرون» و«أهلي متحد» و«بتروجلف» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «بتروجلف» و«مبرد» و«نابيسكو» و«منازل» الأكثر انخفاضا.