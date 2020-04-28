أرقام اقتصادات أوروبا تتراجع بسبب كورونا

أشارت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 و10% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، الإثنين، أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي إن المفوضية تعتزم طرح الأرقام الدقيقة لتوقعاتها مطلع مايو/أيار المقبل

وأضاف أنه لا تزال تنقصه أرقام موثقة عن سوق العمل، لكنه قال إن بإمكانه أن يسوق بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في تقليص ساعات دوام 900 ألف شخص في النمسا ووصول عدد العاطلين إلى 500 ألف شخص أي ما يعادل 35% من إجمالي عدد العاملين

وتابع أن الجائحة قلصت ساعات الدوام لـ9.3 مليون شخص في فرنسا وقال إن هذه الأعداد لا نظير لها

كما أظهرت بيانات وزارة العمل الفرنسية الصادرة، الإثنين، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة والباحثين عن عمل في فرنسا خلال مارس/آذار الماضي بوتيرة قياسية على خلفية التدهور الحاد لسوق العمل الفرنسية بسبب إجراءات الإغلاق العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات العاطلين المسجلين ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 246.1 ألف عاطل وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل طلبات إعانة البطالة في 1996، بزيادة نسبتها 7.1% عن الشهر السابق

وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية ذكرت في وقت سابق استنادا إلى أعداد تم إعلانها اليوم أنه من الممكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في العام الحالي بنسبة 6.3%

وأكد دومبروفسكيس أنه لم يتم اتخاذ تدابير مضادة قصيرة المدى وحسب بل إن المفوضية تعمل على إعداد صندوق لإعادة البناء اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي عليه من حيث المبدأ، ولم يفصح المسؤول الأوروبي عن مزيد من التفاصيل، ومن المنتظر أن تطرح المفوضية مقترحها في موعد أقصاه منتصف مايو/أيار المقبل

يشار إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبى وقعوا الخميس الماضي على حزمة مساعدات مالية بقيمة 540 مليار يورو «584 مليار دولار»، لمواجهة أزمة كورونا

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد حذرت يوم الخميس الماضي من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا

وأودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 125 ألف شخص في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الإثنين حتى الساعة 16:15 ت.غ

وبتسجيلها 125669 وفاة «بين مليون و387 ألفا و411 مصابا»، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضررا من الوباء الذي أودى بـ207511 شخصا حول العالم

أما الدول الأكثر تأثرا في القارة فهي إيطاليا «26977 وفاة» تليها إسبانيا «23521» ثم فرنسا «22856» والمملكة المتحدة «21092»