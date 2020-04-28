الخطوط الجوية البريطانية تخطط للاستغناء عن 12 ألف موظف

قالت المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية إن الشركة تخطط للاستغناء عن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في إطار إجراءات للرد على أزمة فيروس كورونا التي تعني أن تعافي أعداد الركاب سيستغرق سنوات

وأعلنت مجموعة “IAG” عن خسائر تشغيلية، قبل البنود الاستثنائية، للربع الأول قدرها 535 مليون يورو مقارنة مع ربح بلغ 135 مليون يورو قبل عام. وهبطت الإيرادات 13% إلى 4.6 مليارات يورو

وفي بيان يحدد أيضا خططا لإعادة هيكلة شاملة للخطوط الجوية البريطانية، حذرت المجموعة أيضا من أنها تتوقع أن تتدهور النتائج

وقالت شركة الطيران البريطانية إن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى يعود طلب الركاب إلى مستويات 2019

وأضافت أن الخسائر التشغيلية في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنها لم تقدم أرقاما

ولدى الخطوط الجوية البريطانية 45 ألف موظف، من بينهم 16,500 من أطقم الضيافة و3,900 طيار، بحسب موقعها الإلكتروني