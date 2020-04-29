‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.91 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 91ر1 دولار ليبلغ 72ر11 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 63ر13 دولار في تداولات امس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي امس 8ر12 بالمئة أو 64ر1 دولار ليبلغ 14ر11 دولار للبرميل كما نزل خام القياس العالمي برنت 3ر4 بالمئة ما يوازي 85 سنتا ليبلغ 14ر19 دولار للبرميل.‬