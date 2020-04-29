بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 41.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر41 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4888 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر216 مليون سهم تمت عبر 8220 صفقة نقدية بقيمة بلغت 33 مليون دينار كويتي «نحو 2ر112 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4147 نقطة بنسبة صعود بلغت 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر136 مليون سهم تمت عبر 3184 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار «نحو 08ر21 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11ر56 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5265 نقطة بنسبة صعود بلغت 08ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر79 مليون سهم تمت عبر 5036 صفقة بقيمة 7ر26 مليون دينار «نحو 7ر90 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12ر37 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4116 نقطة بنسبة صعود بلغت 91ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر121 مليون سهم تمت عبر 26677 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار «نحو 06ر20 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المستثمرون» و«المال» و«رماية» و«رمال» أما شركات «المستثمرون» و«بترجلف» و«الدولي» و«أهلي متحد» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «وطنية د ق» و«عمار» و«تمدين أ» و«حيات كوم» الأكثر انخفاضا.