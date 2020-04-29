«ايرباص» تعلن عن خسائر بالغة بسبب أزمة فيروس «كورونا»

أعلنت شركة «ايرباص» الاوروبية لصناعة الطائرات اليوم الأربعاء عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو «522 مليون دولار» في الفصل الأول من العام الحالي مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام بسبب ازمة تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».



وقالت الشركة في بيان ان ايراداتها سجلت تراجعا بنسبة 2ر15 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليصل إلى 6ر10 مليارات يورو “ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري”.



واضافت انها سلمت خلال هذه الفترة عددا اقل ب40 طائرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الفيروس.



ووصف الرئيس التنفيذي للشركة غيوم فوري في مؤتمر صحفي عبر خدمة الاتصال الاوضاع الحالية بانها “أخطر أزمة شهدها قطاع الصناعات الجوية في التاريخ”.



وقال “لا زلنا في بداية الأزمة ونظرا إلى الرؤية المحدودة لن تعلن «إيرباص» أهدافا جديدة في الوقت الراهن”.