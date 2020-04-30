الذهب ينتعش مع تقلص شهية المخاطرة بعد قرار الفدرالي الأميركي

انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة الخميس 30 ابريل، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار الفدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1715.84 دولار للأونصة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، “الدعم الهائل الذي نتلقاه من الفدرالي الأميركي يعزز التوجه العام المساند للذهب… الذهب سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي.”







وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 1995.87 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2% مسجلاً 776.35 دولار للأونصة، في حين انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.29 دولار للأونصة.