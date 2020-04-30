بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 86.5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر86 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4975 نقطة بنسبة صعود 77ر1 في المئة.



وتم تداول أسهم بلغت كميتها 6ر220 مليون سهم عبر 8901 صفقة نقدية بقيمة ناهزت 2ر43 مليون دينار «نحو 88ر146 مليون دولار».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 6ر78 نقطة ليبلغ 4ر4226 نقطة بنسبة صعود قدرها 90ر1 في المئة من خلال 3ر110 مليون سهم عبر 3515 صفقة نقدية بلغت قيمتها 3ر6 مليون دينار «نحو 42ر21 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5ر90 نقطة ليبلغ 2ر5356 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر1 في المئة من خلال 3ر110 مليون سهم تمت عبر 5386 صفقة بقيمة 8ر36 مليون دينار «نحو 12ر125 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» بنحو 7ر70 نقطة ليبلغ 2ر4187 نقطة بنسبة صعود بلغت 72ر1 في المئة من خلال كمية اسهم ناهزت 2ر89 مليون سهم عبر 2854 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار «نحو 72ر19 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «دانة» و«التعمير» و«وطنية د ق» و«صكوك» أما شركات «اهلي متحد» و«الدولي» و«المستثمرون» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المتكاملة» و«سكب ك» و«يونيكاب» «كفيك» الأكثر انخفاضا.