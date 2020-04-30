1.6 مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة

ارتفاع مؤشر السوق الأول 7% و«الرئيسي» 5% و«العام» 6%

شريف حمدي

مع حلول شهر رمضان هبت رياح الخير على بورصة الكويت لتشهد أسبوعا إيجابيا على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي حققت مكاسب بنسبة 6% بنهاية تعاملات الأسبوع، محققة نحو 1.6 مليار دينار لترتفع القيمة إلى 28.351 مليار دينار ارتفاعا من 26.701 مليارا بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة بشكل لافت إثر الإقبال الكبير على عدد من الأسهم القيادية في مقدمتها بيتك والوطني والدولي وزين وأجيليتي وأهلي متحد، حيث كانت هذه الأسهم دائما في صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة المتدفقة للسوق على مدار جلسات الأسبوع.

وعلى وقع الإقبال على هذه النوعية من الأسهم حقق مؤشر السوق الأول قفزة بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 7% ارتفاعا، ولم يقتصر الأمر على الأسهم القيادية بل كان لبعض الأسهم المتوسطة والصغيرة نصيب من اهتمام المستثمرين، ليحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 5% بنهاية تعاملات الأسبوع، ويعكس هذا الإقبال على الأسهم بالبورصة ثقة المستثمرين في أن القادم سيكون أفضل بالمنظور القريب، خاصة ان البورصة بانتظار استقطاب سيولة اجنبية ضخمة عند تفعيل ترقيتها إلى مؤشر MSCI.

وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 25% بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ بلغت المحصلة 176 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 141 مليون دينار بمتوسط يومي 28 مليون دينار، وكان لافتا منذ بداية جلسات رمضان ان السيولة تشهد قفزة لافتة، حيث أشارت «الأنباء» الأحد الماضي الى ان سيولة أول جلسات رمضان كانت الأعلى في آخر 5 سنوات مقارنة بالجلسات المماثلة.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق 7% بنهاية تعاملات الأسبوع، محققا 331 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 5356 نقطة.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب 5% محققا 208 نقاط ليصل إلى 4226 نقطة.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 6% محققا 290 نقطة ليصل إلى 4975 نقطة.