وول ستريت تغلق منخفضة و«ستاندرد آند بورز» يسجل أكبر مكسب شهري في عقود

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ حفزت بيانات اقتصادية قاتمة ونتائج أعمال متباينة للشركات المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح مع انتهاء أفضل شهر للمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عقود، وهو ارتفاع ملحوظ مدفوع بتوقعات خبراء بأن الاقتصاد سرعان ما سيبدأ التعافي من قيود اُستحدثت لكبح جائحة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 302.41 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 24331.45 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.54 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 2911.97 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 25.16 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8889.55 نقطة.