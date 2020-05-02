«أسواق المال» توافق على إدراج «شمال الزور» في بورصة الكويت

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على توصية شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن إدراج أسهم شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه في السوق الأول من بورصة الكويت.



وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا الإدراج الأول من نوعه لشركة تم انشاؤها تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة الى أنها تقوم بمتابعة ملف إدراج الشركات التي يتم تأسيسها كشركات مساهمة عامة بشكل مستمر من خلال طلب تقارير دورية لتقييم الجدول الزمني لتقديم طلبات إدراجها.



وأضافت أن «شمال الزور الاولى» استكملت متطلبات الادراج الواردة في الكتاب ال12 «قواعد الإدراج» من اللائحة التنفيذية للقانون «رقم 7 لسنة 2010» بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقواعد البورصة.



وأوضحت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستقوم بالتنسيق مع «شمال الزور الأولى» لاستكمال الإجراءات المتبقية وتحديد تاريخ الإدراج الفعلي وبدء التداول على أسهم الشركة.



وأشارت الى أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على تسيير وإنجاز الأعمال الهامة التي تصب في مصلحة ودعم الاقتصاد وأسواق المال في دولة الكويت وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة فيه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع في الوقت الحالي.



وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه هي الشركة المالكة لمحطة الطاقة والماء التي تعرف بمحطة الزور الشمالية وقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 110 مليون دينار كويتي «نحو 6ر355 مليون دولار امريكي» وقيمة سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية حيث تم طرح ما نسبته 50 في المئة من مجموع الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين.



وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون «رقم 7 لسنة 2010» الذي أقره مجلس الأمة وتعديلاته وتقوم الهيئة بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.