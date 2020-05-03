أرباح شركات بورصة قطر تنخفض 19% في الربع الأول من العام الحالي{{{article.title}}}

تراجعت أرباح الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي الى نحو 8.6 مليار ريال.
وانخفضت أرباح أربعة قطاعات بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بقيادة قطاع العقارات الذي انخفضت أرباح شركاته بنسبة 58% إلى 351 مليون ريال بتأثير من تدني الإيرادات التشغيلية وإعادة التقييم.
وسجل قطاع التأمين بنهاية الربع الأول خسائر بقيمة 117 مليون نتيجة الخسائر التي تكبدتها مجموعة قطر للتأمين بنحو 185 مليون ريال بتأثير من هبوط اجمالي الاستثمار وايرادات اخرى.
وارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بشكل هامشي وبنحو 0.3% بتأثير من المخصصات التي اخذتها جميع البنوك لمواجهة مخاطر تدني قيمة محفظتي القروض و الاستثمار.
وسجل قطاع النقل نمواً بنسبة 6.3% بدعم من ارتفاع أرباح شركة ناقلات الغاز بنسبة 18.3% الى 279 مليون ريال.