أرباح شركات بورصة قطر تنخفض 19% في الربع الأول من العام الحالي{{{article.title}}}

تراجعت أرباح الشركات المدرجة أسهمها في ​بورصة قطر​ بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي الى نحو 8.6 مليار ريال.

وانخفضت أرباح أربعة قطاعات بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بقيادة قطاع ​العقارات​ الذي انخفضت أرباح شركاته بنسبة 58% إلى 351 مليون ريال بتأثير من تدني الإيرادات التشغيلية وإعادة التقييم.

وسجل ​قطاع التأمين​ بنهاية الربع الأول خسائر بقيمة 117 مليون نتيجة الخسائر التي تكبدتها مجموعة ​قطر للتأمين​ بنحو 185 مليون ريال بتأثير من هبوط اجمالي الاستثمار وايرادات اخرى.

وارتفع قطاع البنوك و​الخدمات المالية​ بشكل هامشي وبنحو 0.3% بتأثير من المخصصات التي اخذتها جميع البنوك لمواجهة مخاطر تدني قيمة محفظتي القروض و الاستثمار.

وسجل ​قطاع النقل​ نمواً بنسبة 6.3% بدعم من ارتفاع أرباح ​شركة ناقلات​ ​الغاز​ بنسبة 18.3% الى 279 مليون ريال.