الكويت الثالثة خليجيّاً في مؤشِّر القوة المالية للأسواق الناشئة

حلَّت الكويت في المرتبة الـ22 عالميّاً والثالثة خليجيّاً في مؤشر القوة المالية للدول الناشئة، وفقاً لتصنيف «إيكونوميست»، الذي يشير إلى أن الكويت تملك مستوى قويّاً جدّاً في الدَّين العام، ومتوسطاً في الديون الخارجية، وقويّاً في تكلفة الاقتراض، وضعيفاً قليلاً في المدفوعات الأجنبية المحتملة لهذا العام.

ويشمل تصنيف مجلة إيكونوميست لأكثر الأسواق الناشئة تعرّضاً للمخاطر المالية أكثر من 66 دولة ناشئة، وذلك بناء على 4 مقاييس أساسية للقوة المالية، هي: الدين العام، الديون الخارجية، تكلفة الاقتراض والمدفوعات الأجنبية المحتملة لهذا العام «عجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى مدفوعات الديون الخارجية».

عالمياً، تصدّرت بوتسوانا وتايوان وكوريا الجنوبية أكثر الدول الناشئة قوة، وفقاً للمقاييس الأربعة، وجاءت بيرو وروسيا والفلبين في كل من المركز الرابع والخامس والسادس، تليها تايلند والسعودية وبنغلادش والصين في المراكز الـ7 والـ8 والـ9 والـ10. في حين جاءت زامبيا ولبنان وفنزويلا في المراكز الثلاثة الأخيرة.

وقالت «إيكونوميست» إن ديون الأسواق الناشئة تبلغ 17 تريليون دولار من الديون الحكومية و%24 من إجمالي الديون الإجمالية في العالم. وأكدت أن تفشّي فيروس كورونا يضر بالاقتصادات الناشئة بثلاث ركائز أساسية، على الاقل، هي حالات الإغلاق التي حدثت فيها، هبوط الصادرات والرساميل الأجنبية، مشيرة الى انه حتى لو تلاشى الوباء في النصف الثاني من العام الحالي فإن الناتج المحلي الاجمالي في البلدان الناشئة، والذي يتم قياسه بتعادل القوة الشرائية، سيكون أقل بـ%6.6 في 2020، استناداً إلى توقّعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي. وتوقّعت أن تحتاج الاقتصادات الناشئة حوالي 2.5 تريليون دولار على الأقل من مصادر أجنبية أو احتياطياتها المتراكمة.