افتتاحية حمراء لبورصة دبي مع هبوط 6 قطاعات{{{article.title}}}

تراجع المؤشر العام لـ”سوق ​دبي المالي​”، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.55% خاسراً 51.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1974.85 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها ​العقارات​.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 133.2 مليون سهم محققة ما قيمته 103.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2066 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.83%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم ​قطاع النقل​ بنسبة 1.66%، ثم ​قطاع الخدمات​ بنسبة 1.09%، فيما ارتفع ​قطاع التأمين​ بنسبة 2.30%.