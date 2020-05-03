افتتاحية حمراء لبورصة دبي مع هبوط 6 قطاعات{{{article.title}}}

تراجع المؤشر العام لـ”سوق دبي المالي”، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.55% خاسراً 51.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1974.85 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 133.2 مليون سهم محققة ما قيمته 103.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2066 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.83%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.30%.
إضغط للمزيد