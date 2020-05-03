بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 89.88 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر مايو اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر89 نقطة ليبلغ مستوى 51ر4885 نقطة بنسبة هبوط بلغت 81ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر149 مليون سهم تمت عبر 7138 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر30 مليون دينار كويتي «نحو 68ر102 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر53 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4173 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر60 مليون سهم تمت عبر 2254 صفقة نقدية بقيمة 03ر3 مليون دينار «نحو 3ر10 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر108 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5248 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 89 مليون سهم تمت عبر 4884 صفقة بقيمة 21ر27 مليون دينار «نحو 48ر92 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 6ر85 نقطة ليبلغ مستوى 66ر4101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر50 مليون سهم تمت عبر 1750 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار «نحو 5ر8 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «إيفا» و«حيات كوم» و«وطنية د ق» و«المساكن» أما شركات «أهلي متحد» و«الدولي» و«المستثمرون» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «المتحد» و«أعيان» و«التعمير» و«الديرة» الأكثر انخفاضا.