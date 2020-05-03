بورصة فلسطين تغلق على انخفاض بنسبة 3.67% عند 480.58 نقطة{{{article.title}}}

3 مايو، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على انخفاض بنسبة 3.67% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 480.58 نقطة، وتصدر سهم “الفلسطينية للكهرباء” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 5%.

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