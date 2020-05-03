وارن بافيت يبيع حصصه في شركات طيران أميركية.. ويؤكد: العالم تغيّر

أعلن الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة أمس «السبت»، أنها باعت حصصها بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أميركية، قائلاً إن «العالم تغير» في صناعة الطيران بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصاً كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11 بالمائة في دلتا إيرلاينز و10 بالمائة في أميركان إيرلاينز ونحو 10 بالمائة في ساوث ويست إيرلاينز و9 بالمائة في يونايتد إيرلاينز، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95 في المائة، ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وأضاف: «اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة… لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل».

وقال بافيت إن بيركشاير استثمرت نحو 7 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع. وتابع: «لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك خطئي… أنا من اتخذ القرار».