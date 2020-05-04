بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام 55.15 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر55 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4830 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر95 مليون سهم تمت عبر 6361 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر24 مليون دينار كويتي «نحو 66ر84 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر34 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4138 نقطة بنسبة هبوط بلغت 82ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 01ر29 مليون سهم تمت عبر 1729 صفقة نقدية بقيمة 4ر2 مليون دينار «نحو 16ر8 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر65 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5182 نقطة بنسبة هبوط بلغت 25ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر66 مليون سهم تمت عبر 4632 صفقة بقيمة 5ر22 مليون دينار «نحو 5ر76 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7ر61 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4039 نقطة بنسبة هبوط بلغت 50ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر22 مليون سهم تمت عبر 1329 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 مليون دينار «نحو 12ر6 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «المساكن» و«وطنية م ب» و«اسمنت» و«مواشي» أما شركات «أهلي متحد» و«بيتك» و«الوطني» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «وطنية د ق» و«مشاعر» و«حيات كوم» و«جي اف اتش» الأكثر انخفاضا.