الكويتيون يعززون ثقتهم في «البورصة».. والأجانب يتخارجون

علاء مجيد

على الرغم من الخسائر التي سجلتها البورصة الكويتية خلال شهر أبريل الماضي، بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، كثف الكويتيون من مشترياتهم للاسهم خلال شهر ابريل الماضي، حيث زاد الشراء عن البيع بقيمة 17.7 مليون دينار «ما يعادل 57.2 مليون دولار» ليزيد من ضخ الاستثمارات الكويتية للبورصة منذ بداية العام الى 38.05 مليون دينار من الاستثمارات الكويتية التي دخلت البورصة خلال عام 2020 بما يزيد على 122 مليون دولار.

وأظـهــرت حصيلــة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال ابريل الماضي، وصول مشتريات الأفراد الكويتيين الى 298.2 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 294.8 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 3.38 ملايين دينار.

وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي بيع على الأسهم خلال ابريل بقيمة 25.1 مليون دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 68.3 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 93.5 مليون دينار.

وسجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي شراء على الأسهم خلال ابريل بقيمة 9.99 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 36.6 مليون دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة 26.6 مليون دينار.

كما بلغت عمليات الشراء لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي شراء 29.5 مليون دينار من استثماراتها في البورصة خلال ابريل الماضي بعد ان وصلت عمليات الشراء لديها الى 189.3 مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ 159.8 مليون دينار.

تخارجات الأجانب

وإلى ذلك، واصل الأجانب سحب استثماراتهم، حيث أخرج الأجانب منذ بداية العام الحالي ما قيمته 215.2 مليون دولار «ما يعادل 66.59 مليون دينار» كصافي بيع لتعاملاتهم في الاسهم الكويتية خلال تلك الفترة وقد شهد شهر ابريل أكثر موجات الخروج حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي بيع بقيمة 94.2 مليون دولار «ما يعادل 29.14 مليون دينار» خلال تعاملات شهر ابريل من العام الحالي.

ويأتــي انسحـــاب الاستثمارات الاجنبية من البورصة الكويتية على عكس مؤشر السوق الأول الذي ارتفع في الجلسات الأخيرة من الشهر محققا ارتفاعا بنسبة 3% على أساس شهري مقارنة بتعاملات مارس الماضي منهياً تعاملات أبريل عند مستوى 5356 نقطة ويقيس المؤشر أداء اسهم السوق الأول من الأسهم القيادية للشركات والبنوك التي تتركز فيها الاستثمارات الأجنبية في إشارة إلى وجود دعم قوي وموجة شراء شهدتها الجلسات الأخيرة من أبريل من غير الأجانب لتلك الأسهم القيادية.

ويكــون بذلـك قـــد أخرج الأجانب 10% من استثماراتهم التي تدفقت إلى الأسهم الكويتية على مدار العام الماضي والتي سجلت صافي شراء للعام 2019 بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار دولار.

مؤسسات أجنبية تبيع

وتركـــزت مبيعــات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بيع 28.1 مليون دينار «ما يعادل 91 مليون دولار» كما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 1.4 مليون دينار «ما يعادل 4.5 ملايين دولار»، بينما اتجه صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 415 الف دينار «ما يعادل 1.3 مليون دولار».

وتركزت مبيعات الاجانب منذ بداية العام من خلال صناديق الاستثمار والتي حققت فائض بيع بقيمة 41.3 مليون دينار «ما يعادل 133.5 مليون دولار» كما حققت المؤسسات والشركات صافي تعاملات بيعية بقيمة 26.7 مليون دينار «ما يعادل 86.3 مليون دولار»، بينما اتجهت صافي تعاملات الافراد الى الشراء بقيمة 1.4 مليون دينار «ما يعادل 4.5 ملايين دولار».

وتتــبــع المؤسســات والصنـاديــق الأجنبيـــة المؤشرات العالمية التي تمت ترقية بورصة الكويت للانضمام إليها على مدار العامين الماضيين من مؤشر فوتسي راسل وغيره إلا أن أهم ترقية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI قد تأجل من شهر مايو الجاري إلى شهر نوفمبر المقبل بسبب ظروف الإغلاق التي أتبعت انتشار فيروس كورونا الوبائي.

الخليجيون خالفوهم

خالفــت تعامــــلات الخليجيين نهج الأجانب هذا الشهر وهي التي اعتادت الاتفاق معها في البيع والشراء على الدوام حيث سجلوا عمليات شراء خلال شهر أبريل الماضي، وجاء صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال شهر ابريل بقيمة 11.38 مليون دينار «ما يعادل 36.8 مليون دولار» بدفع من مشتريات من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 13.7 مليون دينار «بما يعادل 44.3 مليون دولار».

كما بلغ صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال الأربعة اشهر الماضية الى 28.5 مليون دينار «بما يعادل 92.1 مليون دولار» بدفع من مشتريات المؤسسات والشركات الذين وصل صافي شرائهم منذ بداية العام الى 39.15 مليون دينار «بما يعادل 126.5 مليون دولار».