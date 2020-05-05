سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22 سنتاً.. ليبلغ 18.41 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتا ليبلغ 41ر18 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 63ر18 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة 76 سنتا أو 9ر2 بالمئة لتسجل عند التسوية 20ر27 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1ر3 بالمئة لتسجل عند التسوية 39ر20 دولار للبرميل.



وبدأ تحالف «أوبك +» «منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجون مستقلون من خارجها» يوم الجمعة الماضي تنفيذ اتفاقه المبرم في 13 أبريل الماضي على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من مايو لفترة اولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.



وينص الاتفاق على خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة ستة اشهر من الاول من يوليو المقبل الى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 الى 30 ابريل 2022.