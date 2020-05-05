بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 65.04 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر65 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4895 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر1 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر118 مليون سهم تمت عبر 6522 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر24 مليون دينار كويتي «نحو 64ر83 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 06ر4151 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر54 مليون سهم تمت عبر 2132 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار «نحو 56ر11 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر91 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5273 نقطة بنسبة صعود بلغت 76ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر63 مليون سهم تمت عبر 4390 صفقة بقيمة 15ر21 مليون دينار «نحو 91ر71 مليون دولار».



في غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4058 نقطة بنسبة صعود بلغت 46ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر44 مليون سهم تمت عبر 1565 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار «نحو 8ر9 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «مشاعر» و«وربة ت» و«وطنية د ق» و«أعيان» أما شركات «أهلي متحد» و«أعيان» و«المستثمرون» و«بيتك» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «فيوتشر كيد» و«نابيسكو» و«استثمارات» و«انجازات » الأكثر انخفاضا.