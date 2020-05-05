بورصة مصر تغلق على إرتفاع بنسبة 0.83% عند 10166.21 نقطة{{{article.title}}}

5 مايو، 2020
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أغلقت ​بورصة مصر​ على ارتفاع بنسبة 0.83% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 10166.21 نقطة، وتصدر سهم “المصرية للاتصالات” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 2.79%، بينما كان سهم “Cairo Invest RE” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 3.33%.

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