بورصة أبوظبي تغلق على إرتفاع بنسبة 1.63% عند 4103.82 نقطة{{{article.title}}}

5 مايو، 2020
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أغلقت ​بورصة أبوظبي​على ارتفاع بنسبة 1.63% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4103.82 نقطة، وتصدر سهم “International Holding Company” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 7.14%، بينما كان سهم “طاقة” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.86%.

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