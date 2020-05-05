بورصة قطر تغلق على إرتفاع بنسبة 1.52% عند 8799.73 نقطة{{{article.title}}}

5 مايو، 2020
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أغلقت ​بورصة قطر​ على ارتفاع بنسبة 1.52% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 8799.73 نقطة، وتصدر سهم “إزدان العقارية” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 9.97%.

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