البورصة تستعيد نغمة المكاسب بـ 362 مليون دينار

شريف حمدي

استعادت بورصة الكويت نغمة المكاسب مجددا في جلسة تعاملات امس، وذلك عقب تراجعات لافتة في جلستي بداية الأسبوع محققة خسائر سوقية قريبة من 850 مليون دينار على وقع عمليات بيع بهدف جني الأرباح، شملت العديد من الأسهم في مقدمتها الأسهم القيادية بعد المكاسب السوقية التي شهدتها مؤخرا.

وبعودة التوجه الشرائي حققت بورصة الكويت امس مكاسب سوقية بنسبة 1.3% تقدر بـ 362 مليون دينار لترتفع القيمة السوقية إلى 27.886 مليار دينار من 27.524 مليار دينار بنهاية أول من أمس.

وشهدت السيولة المتدفقة للسوق انخفاضا طفيفا بجلسة تعاملات امس، إذ بلغت 24.6 مليون دينار تراجعا من 24.9 مليون دينار، وتركزت حول أسهم الوطني الذي استحوذ على 4.3 ملايين دينار، وتلاه سهم بيتك مستحوذا على 4.2 ملايين دينار، ثم أهلي متحد بـ 4.2 ملايين دينار، وزين بـ 1.8 مليون دينار، وسهم KIB الذي حظي بـ 1.2 مليون دينار، وجنحت أغلب هذه الأسهم للارتفاع.

وحققت مؤشرات السوق مكاسب لافتة أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.7%، مضيفا 91 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5273 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% من خلال مكاسب 12.3 نقطة ليصل إلى 4151 نقطة، وعلى إثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% محققا 65 نقطة ليصل إلى 4895 نقطة.

وجاء تحسن أداء السوق بعد عودة التوجه الشرائي بعد انخفاض عدد من الأسهم القيادية في الجلستين الماضيتين، فضلا عن تحسن أسعار النفط الكويتي، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي لمستوى 18 دولارا للبرميل وهو ما تفاعل معه السوق.