سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.90 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 90ر1 دولار ليبلغ 31ر20 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 41ر18 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط امس 7ر18 بالمئة إلى 22ر24 دولار للبرميل كما صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6ر11 بالمئة الى 36ر30 دولار للبرميل.