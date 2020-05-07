سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.29 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 29ر1 دولار ليبلغ 60ر21 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 31ر20 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس منخفضة 25ر1 دولار أو 04ر4 بالمئة لتسجل عند التسوية 72ر29 دولار للبرميل كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 5ر1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 99ر23 دولار للبرميل.