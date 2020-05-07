«بورصة الكويت» تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 46.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر46 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4861 نقطة بنسبة هبوط بلغت 95ر0 في المئة.



وتم تداول كمية أسهم بلغت 03ر128 مليون سهم تمت عبر 5689 صفقة نقدية بقيمة بلغت 6ر24 مليون دينار كويتي «نحو 64ر83 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4137 نقطة بنسبة هبوط بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر43 مليون سهم تمت عبر 1880 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار «نحو 95ر12 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر58 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5230 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر84 مليون سهم تمت عبر 3809 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار «نحو 38ر70 مليون دولار».



في غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 02ر4035 نقطة بنسبة هبوط بلغت 89ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر38 مليون سهم تمت عبر 1572 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار «نحو 24ر12 مليون دولار».



وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي «وثاق» و«وربة ت» و«لوجستيك» و«نور» أما شركات «أهلي متحد» و«المستثمرون» و«خليج ب» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات «ايفا فنادق» و«يونيكاب» و«بيان» و«الانماء» الأكثر انخفاضا.