652 مليون دينار خسائر أسبوعية لبورصة الكويت

جنحت مؤشرات البورصة الكويتية للانخفاض الجماعي في تعاملات الأسبوع الثاني في شهر رمضان المبارك، وذلك على عكس توجه السوق بالأسبوع الأول الذي حققت فيه المؤشرات قفزة كبيرة على ضوء استهداف العديد من الأسهم القيادية خاصة بالسوق الأول الذي قاد السوق لمكاسب كبيرة على مستوى المؤشرات فضلا عن المتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية التي حققت نحو 1.6 مليار دينار مكاسب.

وكان منطقيا في الأسبوع المنتهي أمس، ان يكون هناك توجه بيعي لتحقيق الاستفادة من فروقات الأسعار للأسهم التي ارتفعت قيمها السعرية الأسبوع الماضي، لينهي السوق تعاملات الأسبوع على تراجعات جماعية، إذ سجلت القيمة السوقية خسائر تقدر بـ 652 مليون دينار لتتراجع القيمة إلى 27.699 مليار دينار وذلك من 28.351 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 2.3%.

وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا بنسبة 25%، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 132 مليون دينار بمتوسط يومي 26 مليون دينار مقارنة مع 179 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار الأسبوع الماضي.

وبدا جليا أن توجه المستثمرين للتصريف لتحقيق الأرباح كان العامل الأكثر تأثيرا في السوق على الرغم من وجود معطى ايجابي يتمثل في ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي لأعلى من 20 دولارا للبرميل.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% خاسرا 126 نقطة ليتراجع إلى 5230 نقطة من 5356 نقطة الأسبوع الماضي.

٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.1% بخسارته 89 نقطة ليتراجع إلى 4137 نقطة وذلك من 4226 نقطة الأسبوع الفائت.

٭ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.3% محققا 114 نقطة خسائر ليصل إلى 4861 نقطة وذلك من 4975 نقطة الأسبوع الماضي.